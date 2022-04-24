Гилерме высоко оценил игру Худякова

Опытный голкипер «Локомотива» Гилерме высказался по поводу игры своего одноклубника Даниила Худякова.

Гилерме сказал «Чемпионату», что ему было бы приятно помочь молодому коллеге закрепиться в основном составе «Локомотива». Опытный вратарь отметил, что он очень рад тому, что у него есть такой конкурент, который в будущем сможет стать не только первым номером в московском клубе, но и в сборной России.

Напомним, что в этом сезоне Даниил Худяков провёл в российском чемпионате 11 поединков, в трёх из которых сумел отыграть на ноль.