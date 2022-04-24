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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стоит ли менять календарь игр, или Снежные матчи в России

24 Апреля 2022 • 07:50 Комментировать
В России уже весна, но ещё недавно обилие снега накрыло столицу, заставив отложить начало матча между московскими командами «Локомотив» и «Спартак». Случилось это в первые дни апреля, и надо признать, что «снежные матчи» не такая уж редкость для нашей страны, особенно осенью. Но снега хочется тогда, когда его нет, поэтому самое время вспомнить о «снежных матчах», которые проходили с использованием «оранжевого мяча».
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Больше всех от снежной погоды доставалось в истории российского футбола московскому «Спартаку». Конечно же, словосочетание «снежный футбол» сразу приводит на ум ноябрьский поединок 2002 года между ЦСКА и «красно-белыми». Футболисты вышли на игру по щиколотку в снегу. Рахимич в интервью отшучивался, что «это же Россия, чего было ждать». Пока зрители лепили снеговиков на трибунах, делегаты матча решали, стоит ли проводить игру. Матч начался с 48-минутным опозданием, вошёл в историю нашего футбола, оставив три очка ЦСКА. Поединок оставил на память целую бурю незабываемых эмоций, и вряд ли кто-то уже вспомнит о результате (2:1).

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Любопытно, что через четыре дня московский «Локомотив» встретился с «Брюгге» в рамках Лиги чемпионов. В решающем поединке за выход из группы «железнодорожникам» было необходимо обыграть бельгийцев. Один из двух мячей в ворота «Брюгге» отправил Дмитрий Лоськов, отметивший свой гол эффектным «нырком» в снег. Куда меньше снега было спустя 16 лет. В марте 2018 года московский «Локомотив» и «Спартак» играли при оранжевых очерченных линиях поля, но жёлтым мячом, отчего на «телекартинке» игровой снаряд совсем не был виден, с трибун, кстати, тоже. С той поры в РПЛ в подобных случаях играют только красным мячом.

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Сборная России дважды сталкивалась с капризами погоды. 29 октября 1997 года наша команда играла первый стыковой матч за право участия на чемпионате мира-1998. Юный Каннаваро тогда отправил мяч в свои ворота, а за четверть часа до конца первого тайма в воротах сборной Италии дебютировал Джанлуиджи Буффон. Снег принёс нашим парням неплохой результат – 1:. Однако на выезде в тёплом Неаполе сборная Бориса Игнатьева уступила 1:0. А в марте 2013 года игру против Северной Ирландии в рамках отбора к чемпионату мира - 2014 пришлось перенести. Накануне игры на Белфаст обрушилась снежная буря, никто из организаторов не додумался укрыть поле, и поединок пришлось переносить. Для ирландцев всё сложилось удачно, они выиграли 1:0, но сборная России всё же поехала на мундиаль. С одной стороны, снег – это наша погода, если говорить про игры на уровне национальных сборных. Уровень игры сравнивается, а на первый план выходит физическая подготовка. С другой стороны, большинство из матчей, которые попали в нашу подборку, состоялись в ноябре. Если учесть последние разговоры в отечественном футболе о возвращении к системе «весна-осень», то решающие поединки будут приходиться именно на эту пору. Поэтому вероятность уменьшения интереса к ним, а вместе с тем и зрителей на трибунах очевидна, хотя вряд ли подъём российского футбола связан с погодой…

Константин Лицин

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24.04  14:00 Химки ... Крылья Советов 2.90 3.25 2.60
24.04  14:00 Рубин ... Арсенал Тула 2.18 3.25 3.65
24.04  16:30 Ростов ... Спартак Москва 3.05 3.15 2.55
24.04  19:30 ЦСКА Москва ... Динамо Москва 2.43 3.35 3.05
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