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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Базель» проведет благотворительный матч с киевским «Динамо», за швейцарцев выступает российский форвард Чалов

23 Апреля 2022 • 23:11 Комментировать

Пресс-служба швейцарского «Базеля» подтвердила на официальном сайте клуба, что состоится благотворительный матч с киевским «Динамо». Встреча запланирована на 4 мая и пройдет в Швейцарии на стадионе «Санкт-Якоб Парк».

Стоит отметить, что цвета «Базеля» защищает российский форвард Фёдор Чалов, который арендован клубом до конца сезона-2021/22. За все выступления в Швейцарии Чалов сыграл 11 матчей, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее донецкий «Шахтёр» объявил о серии благотворительных матчей в Европе и даже США.

Напомним, в конце февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. После этого страна стала изолирована от мирового спорта, из-за введённых санкций и отстранения от различных турниров. Теперь вынуждена проводить соревнования без перспективы выхода на мировую и европейскую арену.


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