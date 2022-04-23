«Базель» проведет благотворительный матч с киевским «Динамо», за швейцарцев выступает российский форвард Чалов

Пресс-служба швейцарского «Базеля» подтвердила на официальном сайте клуба, что состоится благотворительный матч с киевским «Динамо». Встреча запланирована на 4 мая и пройдет в Швейцарии на стадионе «Санкт-Якоб Парк».

Стоит отметить, что цвета «Базеля» защищает российский форвард Фёдор Чалов, который арендован клубом до конца сезона-2021/22. За все выступления в Швейцарии Чалов сыграл 11 матчей, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее донецкий «Шахтёр» объявил о серии благотворительных матчей в Европе и даже США.

Напомним, в конце февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. После этого страна стала изолирована от мирового спорта, из-за введённых санкций и отстранения от различных турниров. Теперь вынуждена проводить соревнования без перспективы выхода на мировую и европейскую арену.