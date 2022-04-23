Федотов прокомментировал волевую победу над «Ахматом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги победного матча в рамках 25-го тура РПЛ над «Ахматом» (2:1).

«Мы знали, что нам противостоит команда сложная, жесткая, но без характера и проявления морально-волевых не добиться побед.

Поздравляем с победой болельщиков, фанатов. Для них и для нас игра была захватывающей», — приводятся слова Федотова на сайте клуба.

«Сочи» первым пропустил на 31-й минуте. Гостей вывел вперед Лечи Садулаев. Во втором тайме на 53-й и 57-й минутах забивали игроки хозяев Матео Кассьера и Артур Юсупов.

На 66-й минуте Сенин Себай сравнял счет. На 84-й минуте победу своей команде принес крайний защитник «Сочи» Сергей Терехов.

Эта победа позволила южанам набрать 46 очков и обойти ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Сочи» сыграет против «Рубина».