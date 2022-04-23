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Федотов: «После первого тайма посмотрели, где можно найти бреши в обороне соперника»

23 Апреля 2022 • 21:27 Комментировать
Сочи
3:2
Ахмат
окончен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (3:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Оба пропущенных гола - это совокупность ошибок, удача в исполнении соперника, или без этого футбол сегодня не существует?

- Второй гол со стандартного положения, там получилось, что наш игрок чуть-чуть перебежал траекторию полета мяча. Получилось, что он уже фактически наносил удар по своим воротам, и на добивании нападающий сыграл хорошо. Не сумели вовремя среагировать на этот эпизод правильно.

Но второй тайм, скажем так, добавили именно в тех компонентах, после первого тайма посмотрели, где можно найти бреши в обороне соперника. Как только пошли нацеленные передачи по темпу и хорошее движение в завершении, сразу это принесло результат.

- Не было ли в первом тайме некоторой недооценки соперника, на ваш взгляд?

- Да нет, нет! Мы уважаем «Ахмат», 100%. Видели очень много матчей, всем командам сложно. Это боевитая команда, очень прессингующая  и хорошо оказывающая давление. Стилистика игры - очень быстро переходит из оборонительных действий в атаку, очень хорошо оказывает давление. Очень неприятный соперник в этом плане.

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Владимир Федотов Сочи
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