Федотов: «После первого тайма посмотрели, где можно найти бреши в обороне соперника»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (3:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Оба пропущенных гола - это совокупность ошибок, удача в исполнении соперника, или без этого футбол сегодня не существует?

- Второй гол со стандартного положения, там получилось, что наш игрок чуть-чуть перебежал траекторию полета мяча. Получилось, что он уже фактически наносил удар по своим воротам, и на добивании нападающий сыграл хорошо. Не сумели вовремя среагировать на этот эпизод правильно.

Но второй тайм, скажем так, добавили именно в тех компонентах, после первого тайма посмотрели, где можно найти бреши в обороне соперника. Как только пошли нацеленные передачи по темпу и хорошее движение в завершении, сразу это принесло результат.

- Не было ли в первом тайме некоторой недооценки соперника, на ваш взгляд?

- Да нет, нет! Мы уважаем «Ахмат», 100%. Видели очень много матчей, всем командам сложно. Это боевитая команда, очень прессингующая и хорошо оказывающая давление. Стилистика игры - очень быстро переходит из оборонительных действий в атаку, очень хорошо оказывает давление. Очень неприятный соперник в этом плане.