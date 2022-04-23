Терехов: «Игра с «Ахматом» была полностью под нашим контролем»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Ахмат» (3:2) Сергей Терехов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Как не удалось в первом тайме, так, кажется, всё удалось во втором. Почему?

- Потому что на поле также есть соперники, они готовились к нашей игре с зеркальной схемой, поэтому непросто было взламывать оборону. Мы в перерыве сделали определенные коррективы и по-другому заиграли. Эта игра была полностью под нашим контролем. К сожалению, с двух стандартов пропустили, это не сильное наше место. Будем работать.

- Для вас новая позиция в центре поля не представляет никаких сложностей. Вы так же уверенно действуете.

- Да это не новая позиция, я много раз играл на ней, поэтому все функции на этой позиции мне знакомы.

- Есть ли какая-то планка сейчас на финишной прямой чемпионата забить еще сколько-то голов?

- Планки нет, сейчас самое важное - набирать очки, потому что мы боремся за тройку призеров, и победы сейчас важнее гонки бомбардиров.