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Активный обмен голами на юге России: «Ахмат» уступил «Сочи», выиграв первый тайм

23 Апреля 2022 • 20:56 Комментировать
Сочи
3:2
Ахмат
окончен

«Сочи» и «Ахмат» сошлись в южном дерби 26-го тура чемпионата России.

Протокол игры  
Сочи 3:2Ахмат
  31'Садулаев Лечи (0:1)
(1:1) Касьерра Матео53'   
(2:1) Юсупов Артур57'   
  66'Себаи Сенин (2:2)
(3:2) Терехов Сергей84'   
Адамов ДенисПрохин Данила  46' (Бурмистров Никита (  46'   51') Дркушич ВаняТерехов Сергей   81'Маргасов ТимофейЦаллагов ИбрагимНобоа КристианМакарчук АртёмАнгбан Викторьен  46' (Заика Кирилл (  46') Юсупов Артур   27'Касьерра Матео  85' (Мелкадзе Георгий (  85')
Запасные: Джанаев СосланЖоаозиньо РамосЮрганов ИгорьЗаболотный НиколайВоробьёв Дмитрий Дмитриевич
Гудиев ВиталийШвец АнтонСемёнов Андрей   89'Быстров МаратТодорович Дарко   82'Тимофеев Артём  89' (Коновалов Игорь (  89') Уткин ДаниилБогосавац Мирослав   70'Садулаев Лечи   45'  59' (Себаи Сенин (  59'Конате Мохамед II  87') Харин Евгений  59' (Карапузов Владислав (  59') Трошечкин Александр  89' (Умаев Идрис (  89')
Запасные: Уциев РизванКадыров ХалидИбишев Турпал-АлиМелихов АлександрШелия Гиорги
23 апреля. Стадион "Фишт" (Сочи).

 

Южное дерби между «Сочи» и «Ахматом» приобретает всё большее значение. Обе команды идут хорошо – грозненцы в верхней части таблицы, а сочинцы вообще бьются за третье место, всего один балл уступая ЦСКА. Команда Федотова намеревалась продолжить борьбу за медали, ведь в очных матчах с «Ахматом» мощное преимущество захватил «Сочи». За пять матчей – четыре победы и одна ничья, в последних трёх играх сочинцы неизменно побеждали.

Главные действующие лица появились в стартовых составах обеих команд: Терехов, Нобоа, Касьерра, Юсупов, Трошечкин, Швец, Уткин. Не хватало «Ахмату» Бернарда Бериши, но в последнее время влияние албанца на игру грозненцев явно снизилось. Но и без взрывного вингера «Ахмат» выглядел добротно. Даже очень хорошо. Уже на пятой минуте прошла раскатистая атака левым флангом, на Адамова выбежал Харин, обыграл голкипера в лицевую, но с нулевого угла не смог направить мяч в створ.

«Сочи» играл на удивление блекло. Хозяева, получив укол, забрали мяч под свой контроль, но опасных моментов не создавал. Разве что дальний удар Артуар Юсупова потревожил Виталия Гудиева. На добивании мчался Кристиан Нобоа, даже до мяча добрался, но не смог им толком распорядиться. А вот Садулаев на исходе получаса игры дал эквадорцу мастер-класс игры на добивании.

Удар Трошечкина с острого угла доставил много проблем Адамову, но голкипер его всё-таки отразил. Далее к мячу летели сразу три футболиста, однако самым расторопным оказался Садулаев, который в борьбе с Дркушичем пробил-таки голкипера «Сочи» - 0:1. Удивительно, но забитый гол игру не раскрыл, в таком же пешеходном темпе команды продолжили обмениваться заходами на атаки.

Федотову ситуация явно не нравилась. Тренер «Сочи» быстро снял с игры Ангбана и Прохина, выпустив Заику и Бурмистрова. И сработало, за четыре минуты «Сочи» переломил ход матча. Сначала Маргасову удался отличный кросс, а Матео Касьерре – неберущийся удар с отскоком от газона. А затем Артур Юсупов уже вывел хозяев вперёд, разобравшийся на углу штрафной площади. Первым движением полузащитник усадил на пятую точку Тодоровича, а вторым закрутил мяч под дальнюю штангу – 2:1.

Но и этот результат не сохранился. Дркушич так вдохновился подачей Уткина, что вдруг решил пробить по собственным воротам. Адамов не ожидал подвоха, но удар отразил, однако добиванию Сенина Себаи уже никто не помешал – 2:2. Могли сочинцы сразу вырвать победу, но Гудиев сначала неудачно сыграл на выходе, а затем исправил свою же ошибку, героически отразив удар Цаллагова.

Но хозяева всё-таки добыли победу в этом результативном матче. Бурмистров забросил мяч не очень опасно, однако Богосавац подправил мяч точно на ногу Терехову. Сергей положил корпус и неотразимо пробил под штангу – 3:2. Очень горячим получилось южное дерби.

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окончен Урал 2:1 Уфа
окончен Локомотив Москва 2:1 Нижний Новгород 1.70 3.50 5.50
окончен Сочи 3:2 Ахмат 1.90 3.40 4.25
24.04  14:00 Химки ... Крылья Советов 2.90 3.25 2.60
24.04  14:00 Рубин ... Арсенал Тула 2.18 3.25 3.65
24.04  16:30 Ростов ... Спартак Москва 3.05 3.15 2.55
24.04  19:30 ЦСКА Москва ... Динамо Москва 2.43 3.35 3.05
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