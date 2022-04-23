Талалаев пообещал «праздничные сюрпризы» для «Сочи»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- С каким настроением сегодня походите? Отличная погода и прекрасное состояние газона в Сочи.

- С праздничным. Мы всегда настраиваем футболистов, что игра - это праздник. Готовимся к нему. Буду рад, если сегодня наши футболисты продемонстрируют праздничный футбол.

- Какие праздничные сюрпризы и подарки для футбольного клуба «Сочи»?

- Для нас вообще подарок - после «Динамо» несколько футболистов вернулось, это вообще хорошо. Надо ломать голову над тактикой.

- Сегодняшний боевой состав должен наконец изменить статистику и победить в гостях?

- Любые серии когда-нибудь заканчиваются.

- Что для этого сделать? Можете секрет один раскрыть?

- На поле выйдем.