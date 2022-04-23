Талалаев пообещал «праздничные сюрпризы» для «Сочи»

- С каким настроением сегодня походите? Отличная погода и прекрасное состояние газона в Сочи.
- С праздничным. Мы всегда настраиваем футболистов, что игра - это праздник. Готовимся к нему. Буду рад, если сегодня наши футболисты продемонстрируют праздничный футбол.
- Какие праздничные сюрпризы и подарки для футбольного клуба «Сочи»?
- Для нас вообще подарок - после «Динамо» несколько футболистов вернулось, это вообще хорошо. Надо ломать голову над тактикой.
- Сегодняшний боевой состав должен наконец изменить статистику и победить в гостях?
- Любые серии когда-нибудь заканчиваются.
- Что для этого сделать? Можете секрет один раскрыть?
- На поле выйдем.