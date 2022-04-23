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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов объяснил замену вратаря перед матчем с «Ахматом»

23 Апреля 2022 • 18:59 Комментировать
Сочи
0:1
Ахмат
1.90 3.40 4.25
перерыв
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Отличная погода, зеленое поле, что еще нужно для хорошего футбола, на самом деле? Свои зрители, всегда настроены на победу и сегодня будем в очередной раз за нее сражаться.

- Буквально на флажке перед стартом изменение в составе. Прокомментируйте замену вратаря. Терехов сегодня в новом амплуа выступает?

- Не на старте, изменения произошли чуть раньше, приняли такое решение, поэтому в воротах у нас Адамов. Причина? Легкое недомогание.

- Все ли нормально? Это исключительно на один матч?

- Да, все нормально. У нас конкурентоспособные голкиперы, все в порядке.

- Терехов выступает в центре, это необходимость или верите, что футболист универсальный и может сыграть не только на фланге?

- Это для него не ново, он знаком с этой позицией, хорошо выглядит на фланге Кухарчук. Поэтому приняли такое решение, двойное давление на фланге. Я думаю, что будет так.


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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Федотов Сочи
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СОЧИ АХМАТ
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окончен Урал 2:1 Уфа
окончен Локомотив Москва 2:1 Нижний Новгород 1.70 3.50 5.50
Идет 45 минута Сочи 0:1 Ахмат 1.90 3.40 4.25
24.04  14:00 Химки ... Крылья Советов 2.90 3.25 2.60
24.04  14:00 Рубин ... Арсенал Тула 2.18 3.25 3.65
24.04  16:30 Ростов ... Спартак Москва 3.05 3.15 2.55
24.04  19:30 ЦСКА Москва ... Динамо Москва 2.43 3.35 3.05
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