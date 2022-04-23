Федотов объяснил замену вратаря перед матчем с «Ахматом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Отличная погода, зеленое поле, что еще нужно для хорошего футбола, на самом деле? Свои зрители, всегда настроены на победу и сегодня будем в очередной раз за нее сражаться.

- Буквально на флажке перед стартом изменение в составе. Прокомментируйте замену вратаря. Терехов сегодня в новом амплуа выступает?

- Не на старте, изменения произошли чуть раньше, приняли такое решение, поэтому в воротах у нас Адамов. Причина? Легкое недомогание.

- Все ли нормально? Это исключительно на один матч?

- Да, все нормально. У нас конкурентоспособные голкиперы, все в порядке.

- Терехов выступает в центре, это необходимость или верите, что футболист универсальный и может сыграть не только на фланге?

- Это для него не ново, он знаком с этой позицией, хорошо выглядит на фланге Кухарчук. Поэтому приняли такое решение, двойное давление на фланге. Я думаю, что будет так.