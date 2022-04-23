Эльче выкупит Понсе по окончании сезона

«Эльче» намерен выкупить аргентинского нападающего «Спартака» Эсекеля Понсе «Спартака», сообщает Metaratings.

Напомним, Понсе выступает за «Эльче» на правах аренды.

По информации источника, испанский клуб намерен выкупить 25-летнего форварда летом нынешнего года. Однако если команда вылетит в Сегунду, аргентинец рассмотрит другие варианты продолжения карьеры в Европе.

После 33 туров «Эльче» занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Отрыв от зоны вылета составляет восемь очков. До конца турнира подопечным Франсиско Родригеса осталось провести пять матчей.

Понсе перешёл в «Эльче» в январе нынешнего года. С тех пор он успел провести за испанскую команду девять игр, в которых забил один гол. За 11 матчей в составе «красно-белых» форвард забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 7 миллионов евро.