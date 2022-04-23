Защитник «Риеки» Меркулов: Лимит — это зло

Российский защитник хорватского клуба «Риека» Михаил Меркулов поделился с журналистами своим мнением по поводу лимита на легионеров в РПЛ.

Меркулов сказал «Матч ТВ», что лимит на легионеров это зло. Защитник отметил, что в Хорватии этим никто не интересуется, но все прекрасно знают, что в российском чемпионате очень большие зарплаты. Экс-игрок «Урала» добавил, что некоторые партнёры в шутку спрашивали, нет ли каких-то вариантов в России.

Напомним, что в этом сезоне Михаил Меркулов провёл в хорватской лиге лишь четыре матча. В РПЛ защитник выступал за «Урал» и казанский «Рубин».