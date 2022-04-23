Куликов: Хотел бы поиграть в «Реале» или «Манчестер Юнайтед»

Российский полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов рассказал журналистам о том, в каких командах он хотел бы поиграть.

Куликов сказал «РБ-Спорт», что сейчас ситуация сложная, но он надеется когда-нибудь поиграть в европейских клубах. Даниил отметил, что хотел бы сыграть в футболке мадридского «Реала» или «Манчестер Юнайтед». Полузащитник добавил, что главной мечтой для него является попадание в мадридскую команду.

Напомним, что в этом сезоне Даниил Куликов провёл в российском чемпионате 14 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.