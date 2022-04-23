Пономарёв: «Динамо» и ЦСКА покажут вязкую игру

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «армейцами» и «Динамо».

Пономарёв сказал «Матч ТВ», что обе команды оставили очень много сил в недавних четвертьфинальных матчах Кубка России. Экс-игрок отметил, что вряд ли «армейцы» и динамовцы покажут яркий и атакующий футбол. Ветеран добавил, что ожидает вязкую игру, которая закончится ничьей.

Напомним, что столичное дерби между ЦСКА и «Динамо» состоится 24 апреля в 19.30 по московскому времени. «Армейцы» занимают третью строчку в таблице, а «сине-белые» идут на втором месте.