Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Динамо» и ЦСКА покажут вязкую игру

23 Апреля 2022 • 12:15 Комментировать

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «армейцами» и «Динамо».

Пономарёв сказал «Матч ТВ», что обе команды оставили очень много сил в недавних четвертьфинальных матчах Кубка России. Экс-игрок отметил, что вряд ли «армейцы» и динамовцы покажут яркий и атакующий футбол. Ветеран добавил, что ожидает вязкую игру, которая закончится ничьей.

Напомним, что столичное дерби между ЦСКА и «Динамо» состоится 24 апреля в 19.30 по московскому времени. «Армейцы» занимают третью строчку в таблице, а «сине-белые» идут на втором месте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
23.04  14:00 Урал ... Уфа 2.70 3.05 2.95
23.04  16:30 Локомотив Москва ... Нижний Новгород 1.77 3.55 5.20
23.04  19:00 Сочи ... Ахмат 2.07 3.35 3.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
12:15 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Динамо» и ЦСКА покажут вязкую игру
11:59 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Локомотива» отметил работу Кержакова в «Нижнем Новгороде»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: В матче с «Ростовом» у «Спартака» всё будет хорошо
11:38 · Россия. Премьер-лига
Соболев пошутил, когда говорил о возможной победе «Спартака» в Лиге Европы
11:36 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра может продолжить карьеру в Европе
11:31 · Россия. Премьер-лига
Куликов: Гисдоль просто взял и кинул «Локомотив»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Спартаку нужно ответственно подойти к «Енисею»
10:52 · Россия. Премьер-лига
Захарян: В матче с ЦСКА будет интересная и атакующая игра
10:49 · Россия. Премьер-лига
Крапухин: «На тренировках «Зенита» впечатлял Ракицкий, а Ловрен ничем не лучше Чистякова»
10:13 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Химок» Руденко: Готов вернуться в «Спартак»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Куликов сравнил Изидора и Кухту с Анджорином
08:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Зенита» рассказал, как Малком учит русский язык
08:32 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: Вылет из Кубка России для «Зенита» - большой удар 2
08:27 · Россия. Премьер-лига
Булыкин сравнил Изидора с Дзюбой
01:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Шансы «Спартака» против «Ростова» равны»
Все новости
Рекомендуем