Соболев пошутил, когда говорил о возможной победе «Спартака» в Лиге Европы

Нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев заявил, что пошутил, когда говорил о том, что «красно-белые» могли бы выиграть Лигу Европы в этом сезоне.

Соболев сказал «РБ-Спорт», что его заявление по поводу того, что спартаковцы могут выиграть Лигу Европы, является лишь шуткой. Напомним, что форвард в недавнем интервью заявил о том, что если бы московскую команду не отстранили от еврокубков, то она могла бы спокойно выиграть Лигу Европы в этом сезоне.

«Спартак» занял первое место в своей группе и должен был в рамках 1/8 финала Лиги Европы играть с немецким «Лейпцигом».