Кассьерра может продолжить карьеру в Европе

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра привлёк внимание европейского клуба, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство российского клуба хочет заработать на продаже колумбийца не менее 10 миллионов евро. Покупатель пытается сбить цену. Сообщается, что прошедшей зимой руководство «Сочи» уже отказалось продавать своего легионера за 8 миллионов.

Контракт 25-летнего футболиста с сочинцами рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3.5 миллиона евро.

Кассьерра проводит в России свой первый сезон. В текущем розыгрыше РПЛ на счету форварда девять забитых мячей и четыре результативные передачи в 18 встречах.