Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кассьерра может продолжить карьеру в Европе

23 Апреля 2022 • 11:36 Комментировать
Сочи
...
Ахмат
1.93 3.50 4.10
Через 6 ч. 11 мин.

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра привлёк внимание европейского клуба, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство российского клуба хочет заработать на продаже колумбийца не менее 10 миллионов евро. Покупатель пытается сбить цену. Сообщается, что прошедшей зимой руководство «Сочи» уже отказалось продавать своего легионера за 8 миллионов.  

Контракт 25-летнего футболиста с сочинцами рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3.5 миллиона евро.

Кассьерра проводит в России свой первый сезон. В текущем розыгрыше РПЛ на счету форварда девять забитых мячей и четыре результативные передачи в 18 встречах.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Матео Кассьерра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
23.04  14:00 Урал ... Уфа 2.70 3.05 2.95
23.04  16:30 Локомотив Москва ... Нижний Новгород 1.77 3.55 5.20
23.04  19:00 Сочи ... Ахмат 2.07 3.35 3.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
12:15 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Динамо» и ЦСКА покажут вязкую игру
11:59 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Локомотива» отметил работу Кержакова в «Нижнем Новгороде»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: В матче с «Ростовом» у «Спартака» всё будет хорошо
11:38 · Россия. Премьер-лига
Соболев пошутил, когда говорил о возможной победе «Спартака» в Лиге Европы
11:36 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра может продолжить карьеру в Европе
11:31 · Россия. Премьер-лига
Куликов: Гисдоль просто взял и кинул «Локомотив»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Спартаку нужно ответственно подойти к «Енисею»
10:52 · Россия. Премьер-лига
Захарян: В матче с ЦСКА будет интересная и атакующая игра
10:49 · Россия. Премьер-лига
Крапухин: «На тренировках «Зенита» впечатлял Ракицкий, а Ловрен ничем не лучше Чистякова»
10:13 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Химок» Руденко: Готов вернуться в «Спартак»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Куликов сравнил Изидора и Кухту с Анджорином
08:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Зенита» рассказал, как Малком учит русский язык
08:32 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: Вылет из Кубка России для «Зенита» - большой удар 2
08:27 · Россия. Премьер-лига
Булыкин сравнил Изидора с Дзюбой
01:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Шансы «Спартака» против «Ростова» равны»
Все новости
Рекомендуем