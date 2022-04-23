Куликов: Гисдоль просто взял и кинул «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов высказался по поводу бывшего наставника московской команды Маркуса Гисдоля.

Куликов сказал «РБ-Спорт», что немецкий специалист поступил не по-человечески, так как ничего не сообщил футболистам и руководству. Полузащитник отметил, что Гисдоль просто взял и кинул «железнодорожников». Игрок слышал, что Немецкая федерация футбола просит тренеров возвращаться, но тут дело каждого: послушать или нет.

Напомним, что Маркус Гисдоль решил покинуть московскую команду из-за ситуации на Украине. Его место в «Локомотиве» занял Марвин Комппер.