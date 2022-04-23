Экс-форвард «Зенита» рассказал, как Малком учит русский язык

Бывший нападающий «Зенита» Станислав Крапухин рассказал журналистам о том, как бразильский полузащитник Малком Филипе учит русский язык.

Крапухин сказал «Спорту день за днём», что бразильский футболист учит русский язык вместе с репетитором. Экс-форвард отметил, что Малком, как и многие иностранцы, сначала выучил мат, который часто употреблял во время тренировок. Станислав добавил, что бразилец мог при встрече внезапно сказать какие-нибудь слова в разнобой, вроде «собака» или «холодильник».

Напомним, что в этом сезоне Малком провёл в российском чемпионате 20 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть ассистов.