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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черданцев: Вылет из Кубка России для «Зенита» - большой удар

23 Апреля 2022 • 08:32 Комментировать (2)

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу вылета питерского «Зенита» из Кубка России от владикавказской «Алании».

Черданцев сказал «Матч ТВ», что вылет от «Алании» станет для питерского клуба большим ударом. Комментатор считает, что это поражение может принести проблемы с психологией у футболистов «Зенита», что серьёзно отразится на чемпионской гонке. Георгий отметил, что такие поражения не могут не влиять на команду.

Напомним, что «Зенит» в четвертьфинале Кубка России по пенальти уступил «Алании» и вылетел из турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алания Кубок России Георгий Черданцев
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