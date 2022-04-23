Булыкин сравнил Изидора с Дзюбой

Известный российский экс-игрок Дмитрий Булыкин сравнил игру французского форварда «Локомотива» Вильсона Изидора с Артёмом Дзюбой из «Зенита».

Булыкин сказал «Матч ТВ», что Изидор себя очень здорово проявляет в последних матчах, но для форварда очень важна стабильность. Дмитрий отметил, что он видит некоторое сходство у французского игрока с Дзюбой. Экс-форвард добавил, что Вильсон здорово играет в чужой штрафной и всегда нацелен на гол.

Напомним, что в этом сезоне Вильсон Изидор провёл в российском чемпионате шесть матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и одним ассистом.