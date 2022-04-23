​Где смотреть матч «Сочи» - «Ахмат» онлайн

Субботнюю часть 26-го тура чемпионата России будут закрывать «Сочи» и «Ахмат».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 19:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Сочи» на текущий момент занимает четвёртое место в РПЛ, сохраняя при этом реальные шансы на финиш в тройке сильнейших. «Ахмат» идёт восьмым, причём грозненцы соскучились по победам в чемпионате – в последний раз они набирали три зачётных балла ещё в конце зимы. С тех пор – две ничьи и четыре поражения.