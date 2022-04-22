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Новый тренер «Манчестер Юнайтед» избавится от Роналду, Месси определился с клубом, а Холанн приедет в Англию – в главных слухах недели рубрика

22 Апреля 2022 • 16:35 Комментировать (1)

В главных слухах недели вы узнаете о том, какая судьба может ждать Криштиану Роналду после смены тренера в «Манчестер Юнайтед», где в следующем сезоне будет играть Лионель Месси, и куда решил отправиться Эрлинг Холанн. Это и многое другое – в специальной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» избавится от Роналду

«Манчестер Юнайтед» определился с новым главным тренером. Было объявлено, что со следующего сезона рулевым «красных дьяволов» будет Эрик тен Хаг. Голландский специалист, плодотворно поработавший с «Аяксом», постарается вернуть манкунианцев на передовые позиции в Англии и мире. В процессе построения планов на новый сезон тен Хагу предстоит решить судьбу Криштиану Роналду. Ходят слухи, что тренер может избавиться от звёздного португальца, поскольку он не вписывается в игровую систему тен Хага, которая предусматривает много коллективной работы в прессинге.

 

Слуцкого уволят из «Рубина»

«Рубин» угодил в кризис, и ходят слухи, что по завершению сезона или даже раньше Леонид Слуцкий будет уволен с должности главного тренера команды. В чемпионате «рубиновые» занимают лишь 12-е место, причём в последний раз они выигрывали матч РПЛ ещё 7 марта. В национальном кубке тоже случился провал – на неделе казанцы проиграли «Енисею» и остались без путёвки в полуфинал. Поговаривают, что летом «Рубин» запустит новый проект уже под руководством нового тренера.

 

Месси определился с клубом

Слухи о будущем Лионеля Месси появляются в СМИ с завидным постоянством. В последнее время проскакивала информация о желании звёздного аргентинца уйти из «ПСЖ» из-за критики и серьёзного давления. Снова стали говорить о потенциальном переезде Месси за океан – в «Интер Майами» Дэвида Бекхэма. Впрочем, во Франции позже написали о том, что летом Лионель никуда не уедет. Следующий сезон аргентинский форвард решил провести в «ПСЖ».

 

Мбаппе запросил у «Реала» ещё 100 млн евро

На дворе конец апреля, а в вопросе будущего Килиана Мбаппе так и не наступила ясность. На неделе в прессе проскочила информация о том, что французский форвард запросил у «Реала» на 100 миллионов евро больше по сравнению с суммой, которую стороны обговорили изначально. Из стана мадридского гранда якобы прозвучал отказ, что даёт «ПСЖ» надежду на пролонгацию трудового договора с Мбаппе.

 

Холанн приедет в Англию

Эрлинг Холанн – один из героев трансферных саг. В последнее время слухи активно связывают норвежского форварда с «Манчестер Сити». Поговаривают, что Холанн приблизился к переезду в Англию, хотя ранее многое указывало на его переход в один из грандов Испании. Согласно некоторым данным, приезд Холанна на «Этихад Стэдиум» может повлиять на решение Хосепа Гвардиолы по его будущему – испанец в таком случае может подписать новый контракт с «Манчестер Сити».

 

«Манчестер Юнайтед» «обломал» Почеттино

Тренировать «Манчестер Юнайтед» с нового сезона будет Эрик тен Хаг. При этом в последние месяцы и годы с «красными дьяволами» слухи активно связывали Маурисио Почеттино. Если верить информации из прессы, манкунианцы «обломали» аргентинца. Почеттино якобы был уверен, что предложение из стана английского гранда вот-вот поступит. Маурисио даже начал изучать Манчестер, куда ему пришлось бы переехать. Впрочем, на «Олд Траффорд» сделали выбор в пользу другого специалиста.

 

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Слухи собирал Александр Тихий.

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