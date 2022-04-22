Шамиль Газизов: «Игра с Уралом матч жизни? Нагнетать обстановку смысла нет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о предстоящей встрече между «Уфой» и «Уралом».

«Каждый матч важнейший. Играем с соседями по турнирной таблице — здесь всё ясно. Все всё понимают. Игра с «Уралом» матч жизни? Нагнетать обстановку лишний раз смысла нет», — приводит слова Газизова «Чемпионат»

Матч состоится 23-го апреля в Екатеринбурге. Начало встречи в 14:00 по московскому времени. На данный момент обе команды продолжают борьбу за выживание. «Уфа» идет на 14-м месте, набрав 22 очка за 25 игр, «Урал» находится в зоне прямого вылета в ФНЛ (15-е место), имея в своем активе 21 балл после 25-ти туров.