Агент Клаудиньо рассказал о будущем своего клиента

Агент Луис Фернандо Гарсия поделился информацией о новом сезоне полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

«Пока разговоров с «Зенитом» на тему следующего сезона не было», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

На вопрос о безголевой серии бразильца, он ответил, что по его мнению Клаудиньо в последних матчах смотрелся неплохо, точной информации почему он не вышел играть с «Аланией» у Луиса нет.

В действующем сезоне Российской премьер-лиги Клаудиньо появился на поле 27 раз, забил десять голов и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах. «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 55 очков после 25-ти туров.