Контракт Семака с «Зенитом» может быть продлен автоматически при выполнении одного условия

Действующий контракт главного тренера «Зенита» Сергея Семака может быть продлен автоматически после окончания сезона.

Договор российского специалиста с петербургским клубом заканчивается 31 мая 2022 года. По информации «Спорт-Экспресс» соглашение может автоматически продлится на год в случае попадания «Зенита» в топ-2 Российской премьер-лиги.

На данный момент «сине-бело-голубые» лидируют в чемпионате России после 25-го тура, набрав 55 очков, и опережают «Динамо» на 2 балла, а ЦСКА на 11 баллов. Напомним, что 20-го апреля «Зенит» покинул розыгрыш Кубка России, проиграв в послематчевой серии пенальти «Алании».