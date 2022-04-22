«Ахмат» может стать единственным клубом из РПЛ, который проведёт сборы за границей

Грядущим летом грозненский «Ахмат» может стать единственным клубом из России, который проведёт сборы в зарубежной стране. Об этом заявил главный тренер команды Андрей Талалаев.

«Мы планируем два сбора. Первый – Россия, второй – Московская область или Белоруссия», – заявил Талалаев в интервью с корреспондентами Metaratings

Главный тренер «Ахмата» также добавил, что команда не хочет ехать на сборы в Австрию из-за плохого качества полей. На данный момент коллектив Талалаева идёт на восьмом месте в чемпионате России и не преследует никаких турнирных целей. Свой следующий матч «Ахмат» проведёт завтра на выезде против «Сочи».