Мостовой: Насмешили слова Соболева о том, что «Спартак» мог выиграть Лигу Европы

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой рассказал о том, что думает по поводу слов форварда «Спартака» Александра Соболева.

Мостовой сказал «Чемпионату», что слова Соболева о том, что спартаковцы могли выиграть Лигу Европы, его порядком насмешили. Александр отметил, что сейчас можно шутить на эту тему, так как «красно-белые» недавно выиграли у ЦСКА и пока могут говорить о том, что обыграли бы в еврокубках и «Лейпциг», и «Ливерпуль».

Напомним, что «Спартак» был отстранён от еврокубков из-за ситуации на Украине. В 1/8 финала Лиги Европы «красно-белые» должны были сыграть с «Лейпцигом».