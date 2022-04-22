Малафеев: «Зениту» нужно продлить контракт с Семаком

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что руководители питерского клуба должны продлить соглашение с тренером Сергеем Семаком.

Малафеев сказал «РБ-Спорт», что Семак заслужил продление, так как питерская команда в последние годы постоянно выигрывает чемпионство и стабильно выступает на очень высоком уровне. Вячеслав отметил, что контракт с тренером нужно продлевать и это даже не обсуждается.

Напомним, что на данный момент «Зенит» под шефством Семака лидирует в РПЛ и опережает ближайшего конкурента на три очка.