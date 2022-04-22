«Спартак» рассказал о работе с зарубежными спонсорами

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов поделился информацией о контрактах с зарубежными спонсорами.

«Большинство контрактов с зарубежными партнёрами находятся на паузе. Кроме разрыва контракта с Socios – это произошло по инициативе компании», — приводит слова Махмутова «Чемпионат».

На данный момент «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У москвичей 31 очко за 25 матчей в чемпионате, так же команда Ваноли продолжает участие в Кубке России, где 11 мая встретится с «Енисеем».

Напомним, что 18 апреля «красно-белые» отметили свой юбилей – 100 лет со дня основания клуба.