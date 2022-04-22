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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» рассказал о работе с зарубежными спонсорами

22 Апреля 2022 • 12:50 Комментировать
Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов поделился информацией о контрактах с зарубежными спонсорами.

«Большинство контрактов с зарубежными партнёрами находятся на паузе. Кроме разрыва контракта с Socios – это произошло по инициативе компании», — приводит слова Махмутова «Чемпионат».

На данный момент «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У москвичей 31 очко за 25 матчей в чемпионате, так же команда Ваноли продолжает участие в Кубке России, где 11 мая встретится с «Енисеем».

Напомним, что 18 апреля «красно-белые» отметили свой юбилей – 100 лет со дня основания клуба.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Махмутов
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