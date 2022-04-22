Ветеран ЦСКА отреагировал на критику в адрес Акинфеева

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на слова бывшего голкипера «Зенита» Андрея Монанникова, который раскритиковал Игоря Акинфеева.

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что Мананников слишком посредственный вратарь для того, чтобы обращать на него внимание. Ветеран «армейцев», что Акинфеев выдающийся голкипер с невероятным послужным списком, а слова Мананникова были сказаны лишь для того, чтобы попиариться на известном футболисте.

Напомним, что до этого Андрей Мананников заявил в интервью, что просто не переваривает Акинфеева.