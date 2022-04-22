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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Егоров и Сухина высказались о работе женщин-арбитров на матчах РПЛ

22 Апреля 2022 • 12:38 Комментировать

Бывшие судьи ФИФА Александр Егоров и Станислав Сухина поделились мнением о приглашении женщин-арбитров на матчи РПЛ

«Если женщины — арбитры буду успевать, то почему нет? В Европе же судят, и довольно достойно судят, поэтому я не против женщин», — цитирует РБК Егорова. Он считает это достаточно ответственным трудом, и женщины справляются с этой задачей профессионально. В ФНЛ судят женщины и выполняют свою работу на высоком уровне.

По словам Сухины, нельзя делить судей по половому признаку. Если женщины готовы судить матчи Российской премьер-лиги и будут выполнять свою работу достаточно профессионально, то это замечательно. 

Ранее россиянку Анастасию Пустовойтову не стали включать в список судей на матчи женского чемпионата Европы, который пройдет в июле этого года в Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
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