Егоров и Сухина высказались о работе женщин-арбитров на матчах РПЛ

Бывшие судьи ФИФА Александр Егоров и Станислав Сухина поделились мнением о приглашении женщин-арбитров на матчи РПЛ

«Если женщины — арбитры буду успевать, то почему нет? В Европе же судят, и довольно достойно судят, поэтому я не против женщин», — цитирует РБК Егорова. Он считает это достаточно ответственным трудом, и женщины справляются с этой задачей профессионально. В ФНЛ судят женщины и выполняют свою работу на высоком уровне.

По словам Сухины, нельзя делить судей по половому признаку. Если женщины готовы судить матчи Российской премьер-лиги и будут выполнять свою работу достаточно профессионально, то это замечательно.

Ранее россиянку Анастасию Пустовойтову не стали включать в список судей на матчи женского чемпионата Европы, который пройдет в июле этого года в Англии.