Булыкин: Российский футболист пострадает из-за отсутствия еврокубков

Известный экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился с журналистами своим мнением насчёт того, как российский футбол пострадает из-за отсутствия еврокубков.

Булыкин сказал «Спорт-Экспрессу», что российский футбол сильно пострадает без еврокубков. Дмитрий отметил, что если российские клубы не будут играть там, то потеряется очень важный международный опыт. Экс-игрок добавил, что спортсмены и болельщики не должны страдать из-за политизированных решений.

Напомним, что из-за ситуации на Украине российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных встречах.