Nike останется техническим спонсором «Спартака»

Известная компания Nike останется техническим спонсором московского «Спартака» в следующем сезоне.

Коммерческий директор «красно-белых» Рустам Махмутов сказал «Чемпионату», что Nike на данный момент является техническим спонсором московского клуба. Махмутов отметил, что с компанией уже согласована новая форма для сезона 2023/2024, а сейчас ищутся пути доставки уже изготовленной ретро-формы, которая была сделана в честь 100-летия клуба.

Напомним, что на данный момент спартаковцы занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.