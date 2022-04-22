Онопко предложил создать новый турнир по типу Кубка Содружества

Известный экс-игрок Виктор Онопко в разговоре с журналистами предложил создать новый турнир по типу Кубка Содружества, если российские клубы не допустят до еврокубков.

Онопко сказал «Чемпионату», что если российский футбол останется без еврокубков и матчей сборных, то стоит задуматься о том, чтобы создать новый турнир по типу Кубка Содружества, который поможет увеличить количество матчей. Виктор отметил, что не видит в этом большой проблемы.

Напомним, что руководители ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных матчей из-за ситуации на Украине.