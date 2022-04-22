Соболев: «Спартак» стал для меня вторым домом

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в разговоре с журналистами рассказал о том, как относится к московской команде.

Соболев сказал «Спорт-Экспрессу», что пока он для «красно-белых» ничего особенно не сделал, хотя ему хотелось бы выиграть вместе с московской командой трофеи. Александр отметил, что для него «Спартак» стал вторым домом, так как ему очень комфортно в клубе.

Напомним, что в этом сезоне Александр Соболев провёл в Российской Премьер-лиге 22 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя ассистами.