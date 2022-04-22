Быстров готов возглавить судейский корпус РПЛ

Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров выразил готовность возглавить судейский корпус РПЛ.

Бывший футболист сборной России в эфире «Матч ТВ» заявил, что готов возглавить судейской корпус в российском футболе. Быстров отметил, что готов нести ответственность за все решения отечественных арбитров.

Напомним, что до этого Владимир Быстров часто критиковал арбитров. Экс-игрок считает, что в российском футболе очень мало судей, которые до этого сами играли в футбол, что сильно влияет на качество судейства.