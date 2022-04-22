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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров готов возглавить судейский корпус РПЛ

22 Апреля 2022 • 11:11 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров выразил готовность возглавить судейский корпус РПЛ.

Бывший футболист сборной России в эфире «Матч ТВ» заявил, что готов возглавить судейской корпус в российском футболе. Быстров отметил, что готов нести ответственность за все решения отечественных арбитров.

Напомним, что до этого Владимир Быстров часто критиковал арбитров. Экс-игрок считает, что в российском футболе очень мало судей, которые до этого сами играли в футбол, что сильно влияет на качество судейства.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Быстров Российская Премьер-Лига Судейство
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