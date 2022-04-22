Онопко: В футбольном мире к России хорошо относятся

Виктор Онопко рассказал журналистам о том, что думает по поводу отстранения российской сборной от международных матчей.

Онопко сказал «Чемпионату», что руководители РФС не опускают руки и пытаются добиться, чтобы сборную допустили до следующих турниров, ведь футбол должен объединять людей. Тренер отметил, что в футбольном мире к России хорошо относятся, так что есть надежда на то, что скоро ситуация всё же изменится.

Напомним, что из-за ситуации на Украине боссы ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных матчей.