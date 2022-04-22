Терюшков: ВАР можно развернуть на отечественных ресурсах

Депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что Россия может спокойно отказаться от иностранных технологий.

Терюшков сказал «РБ-Спорт», что «Химки» не готовы поддержать полный отказ от системы ВАР, к которой все уже привыкли. Депутат отметил, что в России есть достаточное количество квалифицированных специалистов, которые способны развернуть систему ВАР на отечественных ресурсах.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что компания, которая занимается обслуживанием системы ВАР, может прекратить сотрудничество с РФС из-за ситуации на Украине.