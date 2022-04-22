Соболев высказался о ситуации с легионерами в «Спартаке»

Российский форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал журналистам о том, как в московской команде прошла беседа с иностранными футболистами.

Соболев сказал «Спорт-Экспрессу», что как только началась вся эта ситуация с возможным отъездом легионеров, то все игроки собрались в раздевалке и провели беседу между собой. Александр отметил, что на правах капитана этим вопросом занялся Георгий Джикия, который попросил иностранцев сразу сказать, если кто-то хочет уйти. Форвард добавил, что кто хотел, те в итоге и уехали.

Напомним, что московскую команду покинули бразилец Айртон Лукас и шведский форвард Джордан Ларссон.