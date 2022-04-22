«Спартак» поздравил Карреру с днём рождения

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила итальянского тренера Массимо Карреру с днём рождения.

«Спартак» в своём телеграм-канале поздравил итальянского специалиста с 58-летием. «Красно-белые» пожелали своему бывшему тренеру всего наилучшего и напомнили, что именно Каррера выиграл с московской командой чемпионский титул в 2017 году.

Напомним, что итальянский тренер работал в московском «Спартаке» с 2016 по 2018 год. После «красно-белых» Массимо Каррера также тренировал греческий клуб АЕК и итальянский «Бари».