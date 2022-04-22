Соболев: «Спартак» мог выиграть Лигу Европы

Форвард «Спартака» Александр Соболев отшутился по поводу потенциальных шансов «красно-белых» на победу в Лиге Европы.

Соболев сказал «Спорт-Экспрессу», что спартаковцы выиграли бы Лигу Европы, если бы команду не сняли с турнира. Александр отметил, что шутит, но с другой стороны, в своей группе «Спартак» на равных играл с «Наполи» и «Лестером», так что небольшие шансы на трофей всё же были бы.

Напомним, что «Спаратк» занял первое место в своей группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, но московскую команду отстранили от турнира из-за ситуации на Украине.