Уткин высоко оценил игру новичков «Спартака»

Известный комментатор и журналист Василий Уткин на своём ютуб-канале высказался по поводу новых футболистов московского «Спартака».

Уткин сказал, что игра «Спартака» в кубковом матче с ЦСКА его приятно удивила. Комментатор отметил, что здорово себя проявили новички Кристофер Мартинс и Шамар Николсон, которые начинают формировать некую игровую ось, что очень важно. Василий добавил, что «Спартак» зимой сделал действительно неплохие приобретения.

Напомним, что «Спартак» обыграл «армейцев» со счётом 1:0. В полуфинале Кубка России «красно-белые» сыграют с красноярским «Енисеем».