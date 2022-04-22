Соболев: Никогда бы не позволил себе нагрубить тренеру, как это сделал Дзюба в адрес Эмери

Форвард «Спартака «Александр Соболев высказался по поводу скандальной истории между Артёмом Дзюбой и тренером Унаи Эмери.

Александр сказал «Спорт-Экспрессу», что никогда бы не позволили себе так нагрубить тренеру. Соболев отметил, что это бессмысленно, ведь можно сделать хуже только себе, так как тебя отправят в дубль и ты не будешь играть. Форвард считает, что если тебя что-то не устраивает, то ты должен просто продолжать работать и ждать своего шанса.

Напомним, что Артём Дзюба в своё время назвал Унаи Эмери «тренеришкой». После увольнения из «Спартака» испанский специалист четыре раза выигрывал Лигу Европы.