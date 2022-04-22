Соболев назвал лучших арбитров в российском футболе

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал журналистам о том, кого считает лучшими судьями в российском футболе.

Соболев сказал «Спорт-Экспрессу», что в плане поведения и судейства ему очень нравится работа Сергея Карасёва и Павла Кукуяна. Форвард отметил, что он часто ругается с арбитрами во время матчей, но с этими двумя судьями почти не бывает конфликтов. Александр добавил, что оба рефери спокойно и без мата общаются с игроками, а также стараются всё объяснять.

Напомним, что на данный момент «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ лишь десятую строчку.