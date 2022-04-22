Мостовой выступил против женщин-арбитров в РПЛ

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой выступил против женщин-судей на матчах Российской Премьер-лиги.

Мостовой сказал «Чемпионату», что у женщин есть свой чемпионат, где они и должны судить, а в РПЛ пусть не лезут и занимаются своими делами. Александр отметил, что у нас и для мужчин мест не хватает, так что он вообще не видит в этом никакого смысла.

Напомним, что Зарема Салихова недавно выступила с предложением привлекать женщин-арбитров на матчи РПЛ. Самой известной судьёй в России является Анастасия Пустовойтова, которая работает на матчах ФНЛ.