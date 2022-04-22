Соболев раскритиковал работу ВАР в России

Российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился с журналистами своим мнением по поводу работы системы ВАР в РПЛ.

Александр сказал «Спорт-Экспрессу», что не считает систему ВАР каким-то злом для футбола, но его раздражает, что в России решения принимаются слишком долго. Соболев отметил, что в матчах Лиги чемпионов и европейских чемпионатов решения принимают очень быстро, буквально за полминуты, а в РПЛ этот процесс почему-то занимает огромное количество времени.

Напомним, что в этом сезоне Александр Соболев провёл в российском чемпионате 22 встречи, в которых отметился пятью голами и тремя ассистами.