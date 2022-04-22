Соболев: Нам всем не хватает фанатской трибуны «Спартака»

Российский форвард «Спартака» Александр Соболев высказался по поводу бойокота активных спартаковских болельщиков.

Соболев сказал «Спорт-Экспрессу», что всем не хватает фанатской трибуны, которая создавала великолепную атмосферу на стадионе. Александр отметил, что прекрасно понимает позицию фанатов, которые отстаивают свою точку зрения, но, с другой стороны, хочется, чтобы активные болельщики снова вернулись на стадион.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под руководством Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице.