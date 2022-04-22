Соболев: Спортсмены не имеют отношения к происходящему

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался по поводу отстранения российских клубов и сборных от международных матчей.

Соболев сказал «Спорт-Экспрессу», что спорт должен быть вне политики, ведь спортсмены точно не имеют никакого отношения к происходящему. Александр отметил, что старается не думать о том, что этим летом из РПЛ могут уехать все легионеры. Форвард добавил, что сосредоточился на футболе.

Напомним, что в этом сезоне Александр Соболев провёл в российском чемпионате 22 матча, в которых забил пять мячей и сделал три передачи.