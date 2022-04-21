Калининградский стадион был выбран «Стадионом года»

Футбольная арена «Калининград» из одноименного города была признана лучшим стадионом России в минувшем году. Она первенствовала в номинации «Стадион года» от Sport Business Awards - 2022, на тему футбольного и спортивного деловедения. Конкурентами калининградской арены выступили стадионы «Нижний Новгород», «Екатеринбург Арена», «Мордовия Арена» и сочинский стадион «Фишт».

Стадион «Калининград» был заложен в 2015 году, его постройка завершилась к весне 2018 года, накануне чемпионата мира в России. Летом 2018 года на нем прошли четыре матча в рамках группового турнира чемпионата мира, впервые в истории прошедшего в Российской Федерации.