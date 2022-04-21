Президент «Урала»: Я всегда был против ВАР

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном уходе системы ВАР из российского футбола.

Иванов сказал «РБ-Спорт», что он всегда был против этой системы, так что его мнение на этот счёт никак не изменилось. Функционер отметил, что от ВАР ничего хорошего ждать не приходится. Напомним, что «шмели» на данный момент занимают лишь 15-ю строчку в турнирной таблице и сражаются за сохранение прописки в РПЛ.

Стоит отметить, что до этого в прессе появилась информация о том, что в ближайшем будущем компания, ответственная за ВАР, может прекратить сотрудничество с РФС.