Тихонов: Надеюсь, что скоро «Спартак» снова станет «Спартаком»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался по поводу перспектив московской команды в обозримом будущем.

Тихонов сказал «Спорт уик-энду», что в этом сезоне у «красно-белых» осталась надежда только на Кубок России. Экс-тренер «Крыльев Советов» надеется, что скоро «Спартак» снова станет «Спартаком», командой, которая не признаёт каких-либо других мест, кроме первого, и готова громить своих соперников в Лиге чемпионов.

Напомним, что «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России. В РПЛ у московской команды дела идут заметно хуже. Спартаковцы занимают лишь десятую строчку в таблице.